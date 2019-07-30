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Российские ученые озаботились судьбой белых чаек

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Российские ученые завершили экспедицию в Карском море, в рамках которой подсчитали численность белых чаек в Арктике. Об этом сообщила ТАСС руководитель экспедиции, орнитолог Мария Гаврило.

Гаврило уточнила, что в ходе экспедиции ее участники изучили острова Гейберга, Краснофлотские, участок побережья островов Большевик и Октябрьской Революции и острова Домашний. Также они посетили острова Уединения, Сергея Кирова, Визе, Шмидта и Комсомолец.

Как удалось установить исследователям, этот год для птиц оказался неблагоприятным. «Численность на самих колониях была низкой, а сезон размножения поздним... В ряде колоний, таких как ключевая колония на острове Домашний, птицы начали гнездиться, но потом по каким-то причинам гнезда опустели, мы нашли уже пустые гнезда, разоренные», — отметила руководитель экспедиции.

По ее словам, вероятно, подобная ситуация сложилась из-за затяжной весны: в этом году зима в районе обитания птиц выдалась очень снежной, в результате чего места гнездования освободились от снега поздно, и птицам не хватало корма. Кроме того, как подчеркнула Гаврило, белые чайки являются индикатором состояния арктической экосистемы, поэтому если падение их численности по всему региону подтвердится, это будет означать, что вся экосистема находится в уязвимом состоянии.

Российские специалисты провели скоординированный подсчет птиц одновременно со своими зарубежными коллегами из Норвегии, Дании и Канады. Итоги совместных исследований по всей Арктике подведут к концу года.

Экспедиция стартовала в середине июля в рамках нацпроекта «Наука», который предполагает предполагает увеличение числа морских экспедиций до 250 к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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