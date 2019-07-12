Команда по оздоровлению сибирских и уральских рек пополнилась

К проекту по формированию цифровой модели рек Обь-Иртышского бассейна для их оздоровления присоединились два крупных промышленных холдинга Урала и Сибири. Об этом сообщил замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер, передает ТАСС в пятницу, 12 июля.

Так, речь идет о кузбасской компании «СДС-Уголь» и «Русской медной компании» из Челябинска. Они примут участие в создании специальной системы отслеживания состояния рек — гидрологического мониторинга за качеством воды и уровнем вредных выбросов.

Собеседник агентства добавил, что переговоры также ведутся с другими промышленными предприятиями, потенциальными участниками проекта.

Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» был инициирован в рамках научно-образовательного центра «Кузбасс» и поддержан такими регионами, как Кемеровская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Свердловская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Для его реализации было заключено соглашение о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и учебно-образовательной сферах между правительством Кузбасса, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Институтом водных проблем Российской академии наук.

Отмечается, что среди целей программы — модернизация технологических процессов промышленных организаций и, как следствие, снижение себестоимости производства и ежегодных затрат на возмещение ущерба окружающей среде. Также предусмотрена разработка оборудования мирового уровня.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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