В российском регионе займутся продвижением науки

Новгородская область планирует присоединиться к реализации нацпроекта «Наука». Об этом заявил министр промышленности и торговли региона Илья Маленко в ходе совещания с участием руководителей местных предприятий и представителей областных учебных заведений, сообщается на официальном портале области.

По словам Маленко, в настоящее время власти занимаются проработкой данного вопроса. Министр уточнил, что регионы, которым государственная поддержка без проведения конкурсных процедур будет оказана в 2019 году, уже определены, поэтому Новгородская область примет участие в следующем отборе, который завершится до 1 июня 2020 года.

В настоящее время регион уже занят в реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости».

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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