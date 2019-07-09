Российские институты получат четыре миллиарда рублей на оборудование

Российские организации академического сектора науки в 2019 году смогут получить 4,35 миллиарда рублей на обновление приборной базы в рамках нацпроекта «Наука». Об этом во вторник, 9 июля, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования.

Прием заявок на участие в отборе завершится 24 июля. Как ожидается, всего получить субсидии смогут более 120 организаций. На сумму свыше 100 миллионов рублей могут претендовать восемь организаций, на сумму от 100 миллионов до 50 миллионов рублей — 19, от 50 миллионов до одного миллиона рублей более — 90 организаций.

Как пояснил ТАСС глава Минобрнауки Михаил Котюков, благодаря таким субсидиям в этом году приборную базу ведущих организаций удастся обновить примерно на семь процентов. В дальнейшем, с 2020 по 2024 год на эти цели планируется выделить 84,54 миллиарда рублей.

Ранее в июле заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак заявил, что за последние восемь лет Россия вдвое увеличила объем вложений в науку. По его словам, объем выделяемых на научные исследования средств за минувший год достиг 1 триллиона 100 миллиардов рублей.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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