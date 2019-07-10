Сибирский синхротрон проверят на экономическую эффективность

Специалисты оценят экономическую эффективность источника синхротронного излучения «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов), который планируется создать в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 10 июля, сообщает ТАСС.

Оценкой эффективности проекта займутся специалисты Центра коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» и Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Работы планируется завершить в течение года.

Как пояснили агентству в пресс-службе ЦКП «СКИФ», специалисты проанализируют возможную отдачу в виде прямых и косвенных эффектов от источника синхротронного излучения.

«Допустим, по результатам исследований в области структурной вирусологии создали новый лекарственный препарат. Прямой эффект для конечного потребителя — возможность сэкономить на расходах... Если новое лекарство дешевле, чем комплекс используемых сейчас препаратов, то мы получаем эффект для домохозяйств, пропорциональный удешевлению», — уточнили в пресс-службе. Косвенный же эффект в данном случае будет достигнут работодателями, которые ежегодно теряют из-за заболевания работников ОРВИ и гриппом порядка 100 миллиардов рублей.

Строительство «СКИФ» будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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