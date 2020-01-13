Раскрыты масштабы загрязнения Баренцева моря микропластиком

Российские ученые проанализировали данные, полученные в ходе экспедиций Арктического плавучего университета (АПУ), и выяснили масштабы загрязнения Баренцева моря микропластиком и другими веществами. Об этом ТАСС рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров.

По его словам, исследователи сравнили пробы взятые в 2018 году в восточной части моря с пробами из западной в 2019-м и выяснили, что у Новой Земли на востоке и в центре в морской воде содержится значительно больше микропластика. Его объемы там сравнимы с теми, что зарегистрированы в районе мусорных пятен в Атлантическом и Тихом океанах.

По одной из версий, частицы пластика принесли к Новой Земле течения Баренцева моря. Согласно второй, пластик могли оставить рыбаки, активно промышляющие в южной и восточной частях моря, и проплывающие суда.

Анализ пластика показал, что частицы имеют разное происхождение. Некоторые появились в море в результате рыбной ловли и другой морской деятельности человека в регионе. Другие попали в воду извне, например, из покрышек и шин.

При этом пока стойких загрязнителей и тяжелых металлов у берегов Новой Земли обнаружено немного, согласно изученным пробам рыб.

Сотрудники Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ проверили на загрязняющие химические вещества пробы воздуха, воды и снега с Шпицбергена. Образцы оказались относительно чистыми, кроме некоторых случаев, когда были выявлены небольшие дозы загрязнителей, входящих в состав крема от загара, медикаментов и того, что попадает в сточные воды. «И они тоже попадают в Арктику», — сказал Сабуров, отметив, что «индустриальные процессы» уже дошли до Арктической зоны.

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