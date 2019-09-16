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Баренцево море оказалось самым замусоренным в Арктике

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Баренцево море оказалось замусорено больше остальных морей в Арктике по ходу следования судов по Северному морскому пути. Об этом рассказала доцент кафедры экологии и биоресурсов Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Александра Ершова, сообщает ТАСС.

В ходе экспедиции «Трансарктика-2019» морские арктические воды были исследованы на содержание микропластика. По словам Ершовой, уже во время забора образцов в Баренцевом и Карском морях на поверхности воды было много плавающего мусора: пакетов, банок, бутылок.

«Динамика загрязнения схожа с данными европейских исследований: Баренцево море является аккумулятором мусора, который попадает с судов или тащится течением из Атлантики. Огромное количество мусора, притом, что вода в море чистая, голубая. Сибирские моря значительно чище», — уточнила она.

Ученая добавила, что эта экспедиция стала первой в мире по масштабам. Исследователи прошли весь Севморпуть от Владивостока до Мурманска и отобрали пробы во всех морях: Охотском, Беринговом, Чукотском, Восточно-Сибирском, море Лаптевых, Карском, Баренцевом. Цель работы — понять, как мусор оказывается в Арктике, и что с ним потом происходит.

Ранее огромное количество микропластика было обнаружено в арктических снегах. Предположительно, оно попало туда по воздуху. Максимальная его концентрация на литр была 14 тысяч частиц.

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