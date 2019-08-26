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Российские ученые проведут сто дней в арктических морях

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Ученые всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отправились в экспедицию по четырем морям Арктики: Чукотском, Восточно-Сибирскому, Лаптевых и Карскому. Об этом сообщили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), чей сотрудник Алексей Орлов возглавляет исследовательскую группу.

В течение ста дней ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики на научно-исследовательском судне «Профессор Леванидов» будут изучать морскую среду, млекопитающих, рыб, птиц, обитателей морского дна, промысловых беспозвоночных, микроорганизмы, фито-, зоо- и ихтиопланктон. Например, сотрудники института планируют собрать новые сведения о сайке, минтае, крабах.

Ученые отберут и проанализируют пробы воды, планктона и ихтиофауны из всех четырех морей для оценки концентрации в них микропластика. Полученные данные используют для оценки состояние морских экосистем и выработки подхода по снижению риска влияния человека на окружающую среду при освоении ресурсов арктического бассейна.

Исследования будут проводиться на комплексных станциях, расположенных в 15–20 морских милях друг от друга. Всего их около 200.

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