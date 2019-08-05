Корабли Северного флота вышли в арктический поход

Шесть кораблей Северного флота (СФ) отправились в двухмесячный арктический поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава пресс-службы флота капитан первого ранга Вадим Серга.

В плавании участвуют десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов» и спасательно-буксирное судно «Памир».

Сейчас корабли находятся в Баренцевом море. Поход будет проходить здесь и в акватории Карского моря, архипелагов Земля Франца-Иосифа, Северная и Новая Земля, а также в районе полуострова Таймыр. «Перед выходом в море на борт десантных кораблей была погружена техника морской пехоты и арктической мотострелковой бригады», — уточнил Серга.

Экипажи судов поучаствуют в нескольких высадках на необорудованное побережье в Арктике, отработают противолодочные задачи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, проведут учение по охране важного промышленного объекта.

Также в пресс-службе рассказали о начале плановых учений по организации противовоздушной обороны с моря. В них участвуют экипажи российских боевых кораблей, среди которых фрегат «Адмирал Горшков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Отряд судов уже прошел Балтийские проливы и вышел в Северное море.

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