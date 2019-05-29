В Баренцевом море стартовали масштабные учения сил Северного флота

В Баренцевом море начались масштабные учения сил Северного флота, в которых задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

По информации агентства, учения будут состоять из пяти эпизодов, таких как отражение нападения, охрана водного района, поиск и уничтожение подлодок, ориентация противовоздушной обороны и оказание помощи терпящих бедствие в море. На примере практических действий будут показаны способы управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил.

Базовые тральщики «Ельня» и «Коломна» уже продемонстрировали обеспечение выхода в море и противоминное охранение отряда кораблей. На этапе следующего эпизода учений будет проведен поиск и условное уничтожение подводной лодки с участием кораблей «Юнга» и «Брест», самолета Ил-38 и вертолета Ка-27ПЛ. Под конец учений будет отработано спасение терпящего бедствие состава силами спасательного отряда в составе морского буксира «Секстан», водолазного катера ВМ-2027 и поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС.

Ранее сообщалось, что эксплуатация строящегося в якутском порту Тикси военного городка для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота начнется в 2020 году, в этом году планируется завершить его постройку. «Все 11 объектов этого комплекса будут соединены между собой крытыми переходами. Так что ходить в буран, держась за веревку, как в фильмах про полярников, никто не будет. Все-таки в XXI веке живем!», — сказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

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