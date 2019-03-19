Историки и военные изучат места базирования немецких войск в Арктике

Ученые Российского географического общества (РГО) совместно с военными Северного флота совершат большую экспедицию в Арктику, в рамках которой изучат места базирования немецких войск во время Второй мировой войны. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью ТАСС.

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В 2019 году историки продолжат свою работу, но уже на Земле Франца-Иосифа, где также находились войска противника. «Мы хотели бы там разгадать многие загадки. Найдены предметы, остатки старой техники, свидетельствующие о том, что в военное время там, как и на Новой Земле, базировался немецкий отряд. И мы пока не знаем, с какой целью», — указал министр.

Он сообщил, что продолжится совместная работа РГО и Северного флота на Новосибирских островах, острове Врангеля, мысе Шмидта, острове Среднем. «Подняли с одного из затонувших английских кораблей, который шел по ленд-лизу, танки "Шерман". Мало того, сделали мастерскую по восстановлению и ремонту этой техники. И танки теперь не просто на ходу, они стреляют», — добавил Шойгу.

Летом 2016 года российские исследователи обнаружили в Арктике секретную метеорологическую станцию нацистов под названием «Кладоискатель». Она находится на острове Земля Александры, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Благодаря климатическим условиям все объекты, а также сама база хорошо сохранились. Собранные артефакты будут храниться в музейном фонде национального парка «Русская Арктика».

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