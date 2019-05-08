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Путин сменил главкома ВМФ

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Николай Евменов

Адмирал Николай Евменов назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России. Указ президента Владимира Путина на селекторном совещании зачитал министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости. Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.

Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию». Шойгу выразил надежду на то, что это будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах флота.

Одновременно министр подчеркнул, что Королев многое сделал для укрепления обороноспособности страны, отдав военной службе 46 лет.

До утверждения в новой должности Евменов командовал Северным флотом, звание адмирала он получил в 2017-м.

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