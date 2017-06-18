Путин назначил нового главу Госавтоинспекции

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова новым начальником Госавтоинспекции. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщается на портале правовой информации.

«[Назначить] генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича — начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе от 17 июня.

С февраля 2015 года Черников занимал должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения — федеральный орган, возглавляющий систему Госавтоинспекции.

Ранее, в марте этого года, Путин уволил с поста главы ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова, который возглавлял Госавтоинспекцию с июня 2011 года. По данным СМИ, причиной увольнения Нилова стало достижение им предельного возраста пребывания на службе.