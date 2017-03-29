Путин снял Нилова с должности главы ГАИ

Генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов освобожден от должности начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

Где Нилов продолжит карьеру, не уточняется.

Ряд СМИ анонсировал его отставку в начале марта, однако тогда в ведомстве опровергали эту информацию, сообщало РИА Новости.

В январе генерал-лейтенант отчитался о снижении числа погибших на дорогах России: в 2016 году этот показатель снизился на 12 процентов по сравнению с 2015-м. «В условиях ежегодного возрастания автомобильного парка уменьшились основные показатели аварийности — количество ДТП — на 6,1 процента, раненых — на 5 процентов», — говорил он.

Нилов возглавлял Госавтоинспекцию с июня 2011 года. Руководить этой структурой его назначил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.