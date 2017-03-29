Источник рассказал о причинах увольнения главы ГАИ

Причиной увольнения руководителя ГАИ Виктора Нилова стало достижение предельного возраста пребывания на службе. Об этом РИА Новости в среду, 29 марта, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Согласно ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для генерал-лейтенанта предельный возраст пребывания на службе составляет 60 лет. На прошлой неделе Нилову, возглавлявшему автоинспекцию с 2011 года, исполнилось 62 года.

«Интерфакс» со ссылкой на другого информатора сообщил, что причиной отставки Нилова могла стать грядущая реорганизация ведомства. Какие именно изменения планируются — не уточняется.

Собеседник ТАСС в свою очередь заявил, что с главой ГАИ не стали продлевать контракт после проведенной проверки в автоинспекции. Отмечалось, что сам Нилов не подавал рапорт об отставке.

Указ об увольнении главы Госавтоинспекции и ряда других чиновников был опубликован 29 марта.