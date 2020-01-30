В Баренцевом море обнаружены опасные для рыб и птиц объемы пластика

Около 70 процентов мусора в Баренцевом море составляет пластик. Столько его обнаружили ученые из России и Норвегии в пробах, собранных во время совместных экспедиций. Об этом РИА Новости сообщил руководитель программ научных исследований в Баренцевом море и Арктике Института морских исследований Норвегии Елена Эриксен.

По ее словам, ситуация требует изучения, но она не критическая — пластикового мусора здесь меньше, чем в некоторых других районах. «И все же это количество угрожает птицам, рыбам этого региона», — отметила ученая.

Эриксен уточнила, что исследователям еще предстоит выяснить, как рыба реагирует на микропластик, что происходит с ее организмом, что будет с человеком, употребляющим такую рыбу в пищу. Ответы на эти вопросы планируется получить в рамках одного из российско-норвежских научных проектов. «Это совершенно новая специальность, наработок и исследований пока не так много», — добавила она.

Совместные исследования научных сотрудников двух стран проходят на всей акватории Баренцева моря, в рамках которых изучается состояние моря, изменения в его экосистеме, запасы биоресурсов, объемы и характеристики морского мусора.

Ранее сообщалось, что Баренцево море оказалось самым замусоренным в Арктике.

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