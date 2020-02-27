Белых медведей в российской Арктике посчитают к 2024 году

Минприроды России запустило четырехлетнюю исследовательскую программу, в рамках которой ученые к 2024 году посчитают белых медведей в российской Арктике. Сейчас идет подготовительный этап программы. Об этом сообщил заместитель директора Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев, передает ТАСС.

По его словам, сегодня ученые не располагают достоверными сведениями о численности популяции белых медведей на российских арктических территориях. Запущенная в 2020 году программа позволит «сделать глобальный подсчет численности белых медведей».

Вместе с тем Мордвинцев отметил, что учет всех медведей практически невозможен из-за климатических условий, удаленности популяции хищников и большой территории. Последние подсчеты, по его словам, носили экспертный характер и были составлены на основании выборки.

На подготовительном этапе планируется разработать и утвердить методики для проведения исследования, затем на протяжении трех лет ученые будут проводить учет Чукотско-Аляскинской, Лаптевской и Карско-Баренцевоморской популяций. В 2024 году полученные данные обработают.

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