Изменение климата привело к сокращению популяции полярных животных

Из-за потепления в Арктике происходит сокращение популяций белого медведя, моржей и тюленей. Об этом на Международной Киркенесской конференции рассказал директор по науке норвежского Полярного института Налан Коч, передает «Интерфакс».

По его словам, изменение климата сказывается в том числе на живущем во льдах фитопланктоне, которым питается зоопланктон в летние сезоны. Из-за преждевременного таяния сбивается ритм пищевой цепочки. Негативные последствия от этого можно ожидать в Баренцевом море, где ведут промысел компании и граждане из Норвегии и России.

Коч отметил, что быстрее всего температура меняется в районе Шпицбергена. Он указал, что через 20 лет летом арктические льды будут полностью исчезать, и назвал этот факт драматичным.

Ранее вице-премьер Финляндии Нина Васкунлахти на конференции заявила, что к 2035-2040 году в акватории Северного морского пути исчезнет весь лед. Она призвала страны отказаться от использования мазута в полярных условиях.

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