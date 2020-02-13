Предсказано исчезновение льдов в Арктике

Льды в акватории Северного морского пути может исчезнуть уже к 2035-2040 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Финляндии Нину Васкунлахти. Она предсказала, что это «увеличит трафик на севере».

На Международной Киркенесской конференции в Норвегии Васкунлахти заявила, что странам необходимо соблюдать международные соглашения и морские законы. Политик подчеркнула, что климатическую угрозу несет мазут, и его использование в полярных условиях надо полностью запретить.

С 2001 года площадь морского ледяного покрова в морях Арктики ежегодно уменьшается. В 2005 году она составляла 300 тысяч квадратных километров, в 2018-м — 200 тысяч. Тогда же в регионе была выявлена тепловая аномалия, температура была выше нормы на 2,5 градуса. В 2019 году площадь льдов рекордно сократилась за последние 15 лет.

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