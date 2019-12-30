Минприроды выявило тепловую аномалию в Арктике

Температура воздуха в Арктике в 2018 году была выше нормы на 2,5 градуса. Сильнее всего тепловая аномалия проявилась на востоке зоны и составила плюс 3,56 градуса выше нормы. Об этом говорится в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», сообщает ТАСС.

«Весной отрицательные аномалии температуры (до минус два градуса) наблюдались в Европейском секторе (кроме Кольского полуострова), на Урале, в районе Обской губы и дельты Енисея», — выявило ведомство.

Лето того же года оказалось шестым среди самых теплых. Осенью температура превысила норму на 3,52 градуса, зимой — на 6,33 градуса. Зимний период стал самым теплым в Арктике с 1936 года.

В ведомстве отметили, что потепление в акваториях Северного Ледовитого океана, через которые проходит Северный морской путь, началось во второй половине 1990-х годов. Самая теплая погода зимой здесь была зарегистрирована в 2018 году, летом — в 2016-м. При этом повышение средних температур в летнее время происходит быстрее, чем в зимнее. С 2001 года площадь ледяного покрова в арктических морях каждый год интенсивно сокращается к концу лета. К 2005 году его площадь уменьшилась до 300 тысяч квадратных метров. В 1980-х годах эти цифры были в четыре раза больше. В 2018 году площадь сократилась до 200 тысяч квадратных метров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!