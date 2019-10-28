В Арктике рекордно сократилась площадь льда

Площадь ледового покрова Арктики в 2019 году оказалась рекордно малой за последние годы наблюдений. Об этом рассказал директор ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Александр Макаров, сообщает «Интерфакс».

По его словам, минимальная площадь льда ранее была зарегистрирована в 2007-м и 2012 годах. «В этом году тоже. Не самый минимум, но [входит] в тройку за последние 15 лет по минимальной площади льда», — пояснил он.

Российские ученые выяснили, что уменьшение толщины и площади льда, тепло от Североатлантического течения и активизация циклонов ведут «к перестройке структуры водных масс, преобразованию схем атмосферной и океанической циркуляции, изменению интенсивности гидрохимических и гидробиологических процессов». Меняющийся ледовый режим в Арктике скажется на климате по всей Земле: в частности, увеличение продолжительности безледного сезона может привести к росту числа опасных ледовых явлений.

Макаров уточнил, что арктический ледовый покров сокращается только в летний период. «Зимой, которая в Арктике продолжается девять месяцев, лед останется», — добавил ученый.

Данные о ледовых полях были получены в ходе экспедиции «Трансарктика-2019», которая стала крупнейшей за последние десятилетия. Эта информация позволит лучше понять, как лед формируется и разрушается. Это, в свою очередь, поможет в навигации по Северному морскому пути.

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