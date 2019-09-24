Международная научная экспедиция изучит климат Арктики с ледокола

Ученые из России и еще 16 стран в течение года будут изучать климат Арктики в ходе научной экспедиции, которая отправилась немецком ледоколе Polarstern 20 августа из Норвегии, сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Ледокол будет вморожен в лед и продрейфует вместе со льдиной по Трансарктическому течению вдоль Северного полюса. Осенью 2020 года судно должно освободиться ото льда в районе пролива Фрама. По такому же маршруту следовал норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен в 1893-1896 годах.

Цель ученых — исследовать атмосферные, ледовые, снежные, океанографические, экологические и биогеохимические процессы арктической климатической системы. Полученные данные должны помочь лучше прогнозировать погоду в Арктике и усовершенствовать модели океана и полярной атмосферы.

«Эта новаторская миссия. Никогда еще не было такой комплексной арктической экспедиции. Климатические модели на сегодняшний день не могут адекватно воспроизводить процессы. Нет надежных прогнозов климата Арктики или последствий его изменения. Наша миссия — изменить это», — сказал руководитель проекта Маркус Рекс.

Бюджет экспедиции — около 140 миллионов евро. В ней принимают участие 300 исследователей.

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