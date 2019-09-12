В Арктике нашли еще один остров

Экспедиция Северного флота России на землю Франца-Иосифа обнаружила в Арктике новый остров, об этом сообщило Министерство обороны России.

Участники экспедиции подтвердили образование нового острова вместо полуострва Литтрова острова Галля. Его зафиксировали 10 сентября, а также нанесли на морские карты.

Ранее стало известно, что экспедиция Северного флота нанесла на карты новый остров и пролив на Земле Франца-Иосифа. Информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены во все официальные карты».

27 августа Северный флот ВМФ России в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердил открытие пяти новых островов в регионе. В сообщении экспедиции отмечается, что своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Появление новых островов в этом районе спрогнозировали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов.

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