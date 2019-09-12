Новый остров и пролив в Арктике появятся на официальных картах

Экспедиция Северного флота нанесла на карты новый остров и пролив на Земле Франца-Иосифа. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Новые объекты отмечены на картах, информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены во все официальные карты», — сообщили во флоте.

Ранее территория считалась полуостровом, и о существовании пролива было не известно, но ледник, соединявший остров с материком, растаял. В пресс-службе добавили, что флот прошел по новому проливу из бухты Суровая в залив Гидрографов и провел замер глубин, а также измерил направление и скорость течения.

27 августа Северный флот ВМФ России в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердил открытие пяти новых островов в регионе. В сообщении экспедиции отмечается, что своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Появление новых островов в этом районе спрогнозировали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов.

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