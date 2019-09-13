Ученые оценят последствия таяния вечной мерзлоты в арктических морях

Около 80 российских и зарубежных ученых примут участие в экспедиции по оценке экологических и биохимических последствий таяния подводной мерзлоты в морях Восточной Арктики и по трассе Северного морского пути (СМП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Томского политехнического университета (ТПУ).

«Ученые ставят перед собой задачи оценить изменения потоков метана из донных отложений в водную толщу и атмосферу, уточнить масштабы и динамику этих выбросов, изучить состояние биологических систем в районах выбросов, оценить современное геоэкологическое состояния исследуемых акваторий и целый ряд других задач», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Таяние вечной подводной мерзлоты в морях Арктики приводит к масштабным выбросам метана в атмосферу, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на климат, говорится в сообщении. В ходе плавания будут проведены геофизические работы, обследование воды при помощи подводного телеуправляемого аппарата, зондирование воды и отбор проб для дальнейших лабораторных исследований, что позволит ученым в полной мере оценить последствия данного процесса.

Уточняется, что маршрут экологической экспедиции ученых из России, Китая и Швеции будет пролегать через акватории Карского моря, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

Экспедиция отправится в море на научно-исследовательском судне «Академик М. Келдыш» 16 сентября.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что таяние вечной мерзлоты, сопровождающееся высвобождением в атмосферу Земли метана, вызванное глобальным потеплением, угрожает катастрофическими последствиями для российской Арктики. «Это очень существенный вопрос — каким образом выбросы метана повлияют на климат. Не запустили ли мы процессы, которые полностью определяются природой, вне связи с нашей промышленностью, и которые могут привести к очень существенным, а может, и катастрофическим последствиям?» — сказал ученый.

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