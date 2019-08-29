Китайцев научат адаптироваться к условиям Арктики

Студенты и преподаватели китайских вузов, а также представители деловых кругов и СМИ посетят Международную летнюю школу «Адаптация человека на Севере и в Арктике», сообщается на сайте Научного центра изучения Арктики.

Иностранные участники ознакомятся с медицинскими, социальными, климатогеографическими особенностями региона, а также исследуют возможности Ямала для проведения совместных исследований, развития экотуризма, экономических и культурных связей. По итогам школы организаторы и участники обсудят перспективы дальнейшего научного сотрудничества.

В школе участвуют 16 студентов старших курсов и аспирантов из Университета традиционной медицины (Гуанчжоу), Океанологического университета Китая (Циндао), Сельскохозяйственного университета (Циндао) и Бизнес-колледжа Восточного Китая при Гуандунском университете иностранных языков и международной торговли. Российская сторона направила туда ученых из Санкт-Петербургского государственного университета и Томского государственного университета. В школу также приедет представитель Марсельского университета во Франции. Работа летней школы продлится до 2 сентября.

Ранее сообщалось, что ученые всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отправились в экспедицию по четырем морям Арктики: Чукотском, Восточно-Сибирскому, Лаптевых и Карскому. В течение ста дней ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики на научно-исследовательском судне «Профессор Леванидов» будут изучать морскую среду, млекопитающих, рыб, птиц, обитателей морского дна, промысловых беспозвоночных, микроорганизмы, фито-, зоо- и ихтиопланктон.

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