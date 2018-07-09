На Ямале откроется международная научно-образовательная школа

Международная научно-образовательная школа откроется в июле на Ямале. В проекте участвуют российские и немецкие ученые из Тюменского и Вестфальского университетов. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Студенты смогут набраться опыта полевых исследований и сформировать более глубокое представление об экологических процессах, протекающих в Арктике», — отметили чиновники.

Целью проекта является создание площадки для изучения и освоения студентами из России и Германии новых методов исследования в области почвоведения, экологии, биологии и других наук.

По данным ямальского департамента по науке, в прошлом году российские и иностранные студенты обследовали пострадавшие от пожаров в разные годы участки тундры. А в 2019-м в регионе ожидают прибытия швейцарских студентов, изучающих строительство в вечной мерзлоте, экологию и историю Арктики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!