Ученые изучат детский сон в Арктике

Сотрудники Карельского научного центра Российской академии наук (РАН) изучат особенности детского сна на Крайнем Севере для создания рекомендаций по режиму дня и графику школьных занятий, сообщил ТАСС руководитель проекта Сергей Коломейчук.

«Мы изучаем, как социальная десинхронизация — потребность жить по расписанию, основанному на общественных нормах, а не на биологических часах, влияет на детей и их сон, — рассказал он. — В Арктике эти процессы сильнее выражены, потому что в отличии от умеренных широт там меньше солнечного света».

Проблемы со сном, по словам ученого, негативно влияют не только на качество восприятия информации и способность восполнять энергию, но также влекут сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Участники проекта в настоящее время проводят анкетирование детей из Мурманской, Архангельской области и Карелии, а также берут у них анализы, чтобы определить уровень гормона сна. Полученные результаты сравнят с показателями детей коренных жителей Арктического региона.

Изучение групп детей из регионов северной части европейской России будет завершено до конца года.

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