Сибирские ученые разработали материал для строительства дорог в Арктике

Специальный материал для строительства дорог в Арктической зоне разработали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) и Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета в среду, 15 ноября.

Изготовленный из природного сырья диатомит позволяет избежать вздутия грунта из-за замерзания содержащейся в нем влаги.

Гранулированный теплоизоляционный материал разработан в рамках стратегического проекта по повышению эффективности освоения Крайнего Севера.

Эксперименты с его использованием проводятся в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Забайкалье.

«Гранулированный диатомит используется для строительства домов, зданий и сооружений, его можно применять и для атомных станций, космических кораблей, то есть там, где нужна теплоизоляция и легкий вес, — пояснил завкафедрой криологии Земли ТИУ академик РАН Владимир Мельников. — Но самое главное применение — это улучшение качества дорог. Промерзания являются источником пучения. Если не отводить излишки воды, мы будем постоянно ремонтировать российские дороги».