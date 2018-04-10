В Арктике впервые пройдут масштабные учения войск Росгвардии

Тактико-специальные учения подразделений Росгвардии в районах Крайнего Севера начались в Мурманске 10 апреля, сообщила пресс-служба Росгвардии. Процессом руководит лично глава Росгвардии генерал Виктор Золотов.

В масштабном мероприятии участвуют в том числе подразделения спецназа, морские и авиационные части, вневедомственная охрана, центр спецназа «Витязь», СОБР «Рысь» и «Терек».

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В ходе учений будет проверена система управления войсками по их участию в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране важных государственных объектов и границ, контролю за оборотом оружия. Бойцам предстоит отработать взаимодействие с МВД, ФСБ, МЧС и региональными органами власти.

«По замыслу учений подразделение специального назначения войск национальной гвардии осуществит десантирование и совместно с пограничными органами в экстремальных условиях Арктического региона выполнит задачи по пресечению деятельности условной террористической группы», — говорится в сообщении.

В феврале прошлого года в арктических условиях начались испытания новых образцов вооружения и специальной техники. Спустя два месяца стало известно о новой военной базе «Арктический трилистник». В Параде Победы 9 мая впервые была представлена арктическая техника, например, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА».

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