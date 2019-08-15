Швейцарские студенты научатся строить в зоне вечной мерзлоты на Ямале

Студенты из России и Швейцарии приняли участие в Международной полевой научно-исследовательской школе, которая стартовала на Ямале в Надымском районе, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Научного центра изучения Арктики.

Три недели на территории бывшего лагеря 501-й стройки студенты совместно с российскими и иностранными учеными будут изучать особенности строительства в условиях вечной мерзлоты и применения новых типов несущих конструкций. Также пройдут полевые междисциплинарные исследования в области истории, журналистики и экологии.

12 августа губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил открытие школы в лагере, ознакомился с планом научных исследований и пожелал учащимся плодотворной работы и удачи. Занятия продлятся до конца августа.

В Международной полевой школе принимают участие шесть российских и десять швейцарских студентов. Группы будут постоянно обсуждать результаты исследований и обмениваться ими.

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