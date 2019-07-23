В одном из самых северных российских сел появится спортплощадка

В селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа будет построена универсальная спортивно-игровая площадка. Это станет результатом реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил ТАСС глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков.
«Это первая площадка такого рода в населенном пункте, поэтому люди ждут ее с нетерпением», — отметил он.
Работы также будут проводиться в селе Гыда, где благоустроят площадь перед домом культуры.
Антипаюта и Гыда — самые северные поселения Ямала.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.