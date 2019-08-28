Китайский бизнес заинтересовался якутской олениной

Китайские компании заинтересовались в закупке оленины и говядины из Якутии, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на министерство по внешним связям республики.

С сентября в Китай из России начнутся поставки якутского мяса, а также пантов и оленьих рогов для лечебных целей. Запрещенные к ввозу китайские фрукты и аквакультуры могут вернуться на российских рынок в случае успешной проверки товара.

Договоренность была достигнута в Циндао во время восьмой встречи рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора и безопасности пищевой продукции. На ней делегацию Россельхознадзора возглавил заместитель руководителя Константин Савенков, а Главного таможенного управления Китая в Циндао — его коллега Чжан Цзивэнь.

Ранее Китай обсуждал покупку оленины с властями Ямала. В регионе надеялись, что заключение этой сделки простимулирует сохранение традиционных форм хозяйствования и исконного образа жизни коренных народов. Для налаживания производства местное предприятие «Ныда-ресурс» собиралось заняться глубокой переработкой сырья, а также созданием современного комплекса приема, переработки и продажи ягод в Надымском районе.

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