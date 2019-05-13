Ямал собрался продавать оленину и северную рыбу в Китай

Власти Ямала надеются наладить торговлю оленины, северных рыб и ягод с Китаем и начали переговоры с потенциальными партнерами. Об этом Znak.com сообщил замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

Издание отмечает, что на местном предприятии «Ныда-ресурс» уже составили бизнес-план для китайцев, а также собрались заняться глубокой переработкой сырья и созданием с современного комплекса приема, переработки и реализации ягод в Надымском районе.

«Я думаю, мы постепенно начнем осваивать этот рынок. Реализация продукции сельского хозяйства Ямала на китайский рынок будет стимулировать сохранение традиционных форм хозяйствования, исконного образа жизни коренных народов. К тому же у Ямала самое большое поголовье оленя в мире и нам постепенно необходимо его сокращать, в том числе и за счет расширения рынков сбыта оленьего мяса. Мы заинтересованы и в поставках дикоросов — нашей знаменитой северной ягоды. Это обеспечит работой коренное население», — уточнил Мажаров.

Ранее во время форума ЭКСПО Шелкового пути в китайском городе Сиан губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что власти Ямала надеются на заинтересованность Китая не только в ямальских углеводородах, но и в продукции оленеводства, рыбной ловли, а также этнографическим и экстремальном туризме в регионе.

Во время форума 11 и 12 мая на стенде ЯНАО были представлены проекты туристической компании «Ясавэй», а также продукция из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий «Ныда-Ресурс» и Yamal Product.

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