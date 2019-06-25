Ямальская оленина доехала до Германии

Партию ямальской оленины в размере 26 тонн доставили в немецкий Гамбург. Об этом сообщает агентство «Север-Пресс» со ссылкой на директора мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» Алексея Верещака.

«В планах отправить еще одну партию осенью, которая должна успеть прийти в Гамбург как раз к рождественской неделе. У всех католиков основные продажи мясной продукции приходятся именно на этот период, и они хотели бы к этому времени получить еще партию мяса», — заявил он.

Отмечается, что предприятие сотрудничает с Германией с 2018 года. В этом году была отправлена только первая партия. Контракт также планируется заключить с Финляндией.

«Северные немцы знают, что это за мясо и тяготеют к нему. Есть интерес и у других стран, но там более мелкие объемы реализации и дорогостоящая доставка», — заключил Верещак.

Ранее сообщалось, что власти Ямала надеются наладить торговлю олениной, рыбой и северными ягодами с Китаем и начали переговоры с потенциальными партнерами. На местном предприятии «Ныда-ресурс» уже составили бизнес-план для китайцев, а также собрались заняться глубокой переработкой сырья и созданием современного комплекса приема, переработки и реализации ягод в Надымском районе.

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