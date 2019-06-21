За место депутата на Ямале поборется бизнесмен-путешественник

Свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого округа предложил предприниматель и путешественник из Ростовской области Алексей Федорушкин. Об этом сообщается в группе окружного избирательного комитета во «ВКонтакте».

41-летний бизнесмен Федорушкин является главой турфирмы «Ямал-трэвел», созданной десять лет назад. Он родился в городе Аксай Ростовской области, проживает в Салехарде.

Отмечается, что до 6 июля все кандидаты должны представить необходимые документы в окружную избирательную комиссию Салехардского одномандатного избирательного округа № 1.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей. Один ребенок получил 1,38 миллиона рублей, второй — 1,39 миллиона.

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