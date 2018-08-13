У избирателей появились защитники

Рабочая группа по оперативному реагированию на случаи нарушения избирательных прав граждан создана в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Кроме того, с 10 августа в аппарате уполномоченного работает горячая линия и организован мониторинг по вопросам нарушений.

«Данные меры помогут не только обеспечить прозрачность избирательного процесса, но и незамедлительно реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан», — говорится в сообщении.

Выборы разного уровня состоятся 9 сентября в страны. Прямые выборы губернаторов пройдут в 22 субъектах РФ. Непрямые выборы состоятся в Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Также в 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров.

Помимо этого, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи вакантным одномандатным округам и множество муниципальных выборов.

