Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке

Бывшие члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пожаловались на увольнения и угрозы, которые начали поступать им перед назначенными на сентябрь выборами глав законодательных органов. Свои претензии они предъявили российским властям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на входившую в комиссию Людмилу Черечукину. Эту информацию подтвердили несколько ее коллег, а также бывший глава ЦИК Александр Шубин.

Жалобы были направлены руководителю администрации президента России Антону Вайно и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Авторы обращений указывают на то, что члены администрации республики стремятся «обезглавить» ЛНР перед выборами.

Шубин рассказал, что в конце июня ему сообщили об увольнении в связи с утратой доверия. После того как он отказался подписывать документы, к нему пришли несколько вооруженных людей и силой отобрали пропуска, удостоверения и печать Центризбиркома, а затем вывели на улицу и запретили возвращаться на работу.

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«Несколько депутатов говорили о том, что к ним подходил неизвестный, представлявшийся сотрудником МГБ, и рекомендовал проголосовать "за" во избежание негативных последствий», — рассказал зампредседателя ЦИК ЛНР Павел Шупранов и добавил, что вскоре были уволены оставшиеся члены ЦИК. В настоящее время комиссию возглавляет Елена Кравченко, которая была депутатом народного совета.

Присланный в Кремль документ перенаправили в МИД. Там ответили, что информация принята к сведению. «Информируем, что высказанные вами озабоченности и соображения, касающиеся сферы компетенции МИД России, приняты нами к сведению», — ответили в департаменте ведомства по странам СНГ. В СК подтвердили факт получения жалобы, но подчеркнули, что в компетенцию следователей «не входит проверка законности и обоснованности решений, принятых органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств».

Осенью 2017 года в республике полностью сменилось руководство. Игорь Плотницкий, занимавший пост главы ЛНР, ушел в отставку по состоянию здоровья. Его сменил Леонид Пасечник, который пообещал продолжить прежний политический курс.

В августе 2018 года стало известно, что в тюрьмах, колониях и СИЗО на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) находятся сотни россиян, которые принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Как писала «Новая газета», их родственники направляют просьбы о помощи в российский МИД, но там помочь им не могут. Это объясняется так: если бы эти люди находились на территории, подконтрольной Киеву, Москва имела бы возможность оказать консульское содействие.

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