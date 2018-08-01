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В застенках ДНР нашлись сотни россиян

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В тюрьмах, колониях и СИЗО на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) находятся сотни россиян, принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополчения. Об этом говорится в материале «Новой газеты».

Издание приводит разные оценки числа граждан России, удерживаемых в застенках. Один из офицеров Вооруженных сил ДНР сообщил «Новой», что за четыре года официально были арестованы более 480 россиян. Среди обвинений в их адрес встречался даже шпионаж в пользу России. Сейчас в СИЗО, по его словам, содержится около 150 человек.

«С весны по осень 2014 года у нас был полный хаос, полевые командиры реквизировали на нужды фронта, а зачастую и для себя лично любые приглянувшиеся машины и другую собственность. В лучшем случае — давали нарисованные на коленке расписки. Комбаты обложили данью все коммерческие структуры на подконтрольной им территории — от ларьков и парикмахерских до шахт и металлургических комбинатов. Сотни тысяч беженцев уезжали, оставив дома и квартиры. Туда селились российские ополченцы, которым надо было где-то жить», — рассказал военнослужащий.

По его словам, с оружием в это время в ДНР был «полный бардак». «Продавались и покупались даже БМП. Многие, особенно те, кто был на фронте, привыкли к вольнице. И когда их начали "щемить" — удивились. Но тут пошел перегиб в другую сторону: нельзя же судить воевавших людей по законам мирного времени!» — сообщил он.

В свою очередь, источник в Союзе добровольцев Донбасса заявил, что сейчас в застенках на территории республики находится более 500 россиян. «Власти России не предпринимают ради освобождения наших граждан никаких действий. Они — вне закона. Как только эти парни перешли [российско-украинскую] границу, их просто смыло в унитаз», — добавил он.

Публицист Роман Манекин, которого самого похищали дважды, сообщил, что осенью 2017 года обладал списком из 300 граждан России, которые содержались в СИЗО республики. «В списке были только позывные, поэтому я не могу утверждать, что общее количество заключенных — именно 300 . Если говорить о предъявленных обвинениях, то в самых тяжелых случаях речь шла об убийствах мирных граждан. Уголовный кодекс ДНР в таких случаях предусматривает смертную казнь. Что касается обвиняемых в ДНР по тяжелым статьям, то, как правило, никто из них свою вину не признает», — подчеркнул он.

«Новая» уточняет, что близкие томящихся в застенках россиян направляют просьбы о помощи в Министерство иностранных дел России, но там помочь им не могут. Если бы эти люди находились на территории, подконтрольной Киеву, Москва имела бы возможность оказать консульское содействие. В случае с арестованными на территории самопровозглашенной республики подобный метод невозможен, а в судах ДНР в ответ на все жалобы предлагают обращаться в минскую комиссию по урегулированию конфликта в Донбассе.

Источники в рядах российских спецслужб сообщили изданию, что о проблеме знают там, «где надо», однако решать ее не планируют. «Эти люди в России не нужны! Уже несколько лет тема Донбасса искусственно глушится. А приехавшие "герои" с реальным боевым опытом, которые мало того, что в крови по уши, да еще и знают, как на самом деле было, — питательная среда для криминала и протестных настроений», — объяснили «Новой».

«Властям ДНР дано негласное указание придерживать у себя всех, кого возможно. Вплоть до пожизненного. Эти ребята должны или сгнить на Донбассе, или, поехав к Вагнеру (так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера — прим. «Ленты.ру»), тихо сгинуть в Сирии», — подчеркнул сотрудник спецслужб.

Издание, в свою очередь, публикует имена трех российских граждан, находящихся в ДНР за решеткой — это 21-летний уроженец Ростовской области Апанасов Владимир Витальевич, воевавший с марта по ноябрь 2015 года; 30-летний Котов Кирилл Михайлович из Пензы; и родившийся в Петропавловске-Камчатском 24-летний Наумов Кирилл Сергеевич, в 2015-2016 служивший в подразделении «Восток», которому дали семь с половиной лет тюрьмы.

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