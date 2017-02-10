Украинцев приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку ДНР и ЛНР во «ВКонтакте»

Два жителя Донецкой области получили по пять лет тюрьмы за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик во «ВКонтакте». Такое решение вынес славянский районный суд Донецкой области, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Молодых людей признали виновными в нарушении второй части уголовной статьи 110, которая предусматривает наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В 2014 году молодые люди 1993 и 1994 годов рождения создали в соцсети несколько групп, где, как пишет прокуратура, публиковали материалы антиукраинского характера и «осуществляли информационную поддержку» ДНР и ЛНР.

В апреле 2015 года они были задержаны Службой безопасности Украины. По ходатайству прокуратуры их арестовали. Мужчины не признали своей вины.