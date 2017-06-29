Россиянку на Украине приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР

Суд Харькова приговорил к 11 годам тюрьмы гражданку России Ларису Чубарову, которая, по данным украинских властей, являлась сотрудницей силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 29 июня, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в заявлении.

Отмечается, что женщина с позывным Тереза с 2014 года была участницей харьковского «Антимайдана» и в том же году уехала в Донецкую область, где работала под руководством начальника управления контрразведки министерства госбезопасности самопровозглашенной республики. По данным прокуратуры, она занимала должность коменданта нескольких населенных пунктов, принимала участие в допросах пленных, занималась анализом разведывательной информации.

Как отмечает «Интерфакс», защита Чубаровой считает приговор необоснованным и намерена его обжаловать. «Мы считаем вину недоказанной. Мы требовали оправдательного приговора и будем подавать апелляционную жалобу», — заявил адвокат россиянки Александр Шадрин.

Чубарова была задержана в Харькове в апреле 2015 года по подозрению в организации взрыва стелы с украинским флагом.