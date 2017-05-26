Бывший глава Совбеза ДНР рассказал об особенностях работы артиллерии ВСУ

Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается постоянное ухудшение ситуации. Об этом он сказал в своем интервью на YouTube (с 1-й минуты).

«Каждый день с редким нарушением распорядка противник обрабатывает [наши] позиции, которые у него хорошо пристреляны. У нас нет ресурсов для перемещения на другие участки. У ВСУ мощно работает разведка, ничего от них не скрывается», — сообщил Ходаковский.

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Он добавил, что раньше военнослужащие ВСУ после обстрела позиций ополченцев из минометов быстро ретировались, боясь ответа. «Сейчас они внаглую задымляют себя и спокойно продолжают там находиться, не меняя расположения», — сказал бывший глава Савбеза ДНР. Он также объяснил, что в последнее время украинские силовики стали максимально близко ставить орудия к позициям ополченцев.

«Очень хорошо попадают по нашим пристрелянным блиндажам и окопам. Ставят замедлители. Мина зарывается в мягкий грунт и разрывается уже внутри. Сейчас результативность их попаданий гораздо выше», — сообщил Ходаковский. По его словам, спасает только создание целых сетей блиндажей.

25 мая стало известно о гибели в зоне вооруженного конфликта командира батальона «Хулиган» народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимира Цвяха (позывной Комбат). Сведения о гибели Цвяха подтвердили в народной милиции ЛНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.