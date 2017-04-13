Бывший СССР
 

Бывший глава Совбеза ДНР заявил о гибели 50 ополченцев в день

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Александр Ходаковский
Александр Ходаковский

Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ежедневно в Донбассе гибнет 50 ополченцев. Об этом в четверг, 13 апреля, он написал на своей странице «ВКонтакте».

«А вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день! Включите мозги и подсчитайте: пятьдесят на десять — пятьсот; пятьдесят на тридцать — полторы тысячи....За месяц полторы тысячи по двум корпусам», — заявил Ходаковский.

При этом источник этой информации он не привел, официальных заявлений руководства ДНР по поводу потерь не было.

Ходаковский добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются истощить ополчение Донбасса и «потом взять с минимальными потерями». «Порошенко постепенно стянул вокруг нашей шеи удавку и почти перекрыл нам кислород. В Горловку люди попадают такими путями, что на голову не натянешь», — сказал бывший глава Совбеза ДНР.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что танки ВСУ в случае обострения обстановки в Донбассе выдвинутся к линии разграничения. По его словам, все подразделения находятся в полной боевой готовности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.

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