На Ямале найден поселок-призрак

Законодательное собрание Ямала сообщило о необходимости ликвидировать поселок Полярный Урал — выяснилось, что населенный пункт, значащийся в записях Росреестра, даже не поселок, а железнодорожный полустанок посреди Уральских гор, в котором живут всего два человека, сообщает Ura.ru.

«Проживающий там мужчина рассказал, что жилье им выделили „от работы“, позже ему с семьей предлагали переселиться на станцию „Елецкая“, однако он этого не желает. Визуально видно, что жилой дом находится в аварийном состоянии. Таким образом, поселок фактически отсутствует», — пояснил депутат Заксобрания Ямала Марат Абдрахманов, побывавший на станции.

Станция расположена на 122 километре линии «Лабытнанги — Москва». Она состоит из нескольких заброшенных хозяйственных построек и наполовину разрушенного дома, в котором без прописки проживает супружеская пара — сотрудники железной дороги. Поселок числится в Росреестре как ямальский, но в ходе разбирательства выяснилось, что он принадлежит соседней Республике Коми.

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