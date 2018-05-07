Жители Ямала захотели установить «рекорд Победы»

Жители Салехарда впервые смогут принять участие во всероссийской патриотической акции «Рекорд Победы», сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Событие приурочено к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая ямальцам предложат отжаться на площади «Геолога». Количество отжиманий, которые совместно сделают участники акции, должно быть равно 26663 — именно столько мирных дней прошло с окончания войны.

По данным издания, жители Красноселькупского района города решили по-своему отметить 26663 мирных дней — они посвятили Победе акцию «Шаг без войны», которая объединила людей всех возрастов: участники ежедневно проходят 888 шагов скандинавской ходьбой.

На территории России «Рекорд Победы» проводится уже восьмой раз, Салехард примет участие впервые.

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