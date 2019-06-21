Союз оленеводов Ямала поможет осужденным тундровикам

Союз оленеводов Ямала договорился с управлением ФСИН по Ямало-Ненецкому округу (ЯНАО) о взаимном сотрудничестве в области поддержки осужденных представителей коренных малочисленных народов Севера, сообщает «Север-Пресс».

Общественники будут помогать стоящим на учете уголовно-исполнительной инспекции, находящимся в заключении, а также освобождающимся условно-досрочно или по окончании срока содержания. «Это категория наименее защищенных людей, имеющих, как правило, комплекс взаимосвязанных социальных проблем, особых нужд, разрешить которые самостоятельно не все могут. Они нуждаются в различных видах постоянной помощи (материальной, морально-психологической, медицинской, юридической, педагогической и иной) поддержке, защите», — сказал исполнительный директор организации Тимур Акчурин.

Цель оленеводов — предупредить повторное совершение преступлений. Например, осужденным предложат получить образование в колонии, после выхода им помогут найти работу. Также в библиотеки исправительных учреждений поступят газеты и книги на языках тундровиков.

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