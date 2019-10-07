Ученые исследуют тающий ледник Таймыра

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске летом 2020 года собираются организовать международную экспедицию на тающий ледник Бырранга на Крайнем Севере в Красноярском крае. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента комплексного изучения Арктики СФУ Юрий Захаринский.

Мероприятие пройдет в рамках научно-просветительского проекта «Университет на крыльях». Ожидается, что участие в нем примут ведущие российские и иностранные научные сотрудники. «Проект будет продолжен в феврале-марте будущего года, по-видимому, это будет один из поселков Эвенкии. На будущее лето планируем опять Хатангу, цель — организовать экспедицию на тающий ледник на Бырранга», — сказал Захаринский.

Ледник находится в 470 километрах от Хатанги, на самой северной горной системе России под названием Бырранга. Он труднодоступен, поэтому плохо изучен.

В августе проект прошел на территории сельского поселения Хатанга. Тогда сотрудники СФУ проводили для жителей местных поселков просветительские лекции об изменении климата, северном олене, гусях Таймыра, рациональном недропользовании, особенностях питания и новых строительных технологиях в Арктике.

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