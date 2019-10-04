Члены экспедиции Северного флота спаслись от белого медведя на крыле самолета

Видео: Instagram.com/onidkruglov

Члены совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) встречали в Арктике не только моржиху, но и белого медведя, от которого пришлось спасаться на крыле старого самолета. Об этом в своем Instagram написал участник похода Леонид Круглов.

На кадрах мужчины стоят на высоте с ружьями в руках, к ним снизу приближается худой зверь. По словам Круглова, почти на всех высадках на Земле Франца-Йосифа путешественники встречали хищников, но обычно они уходили, увидев квадрокоптер. «Но этот был сильно голоден, поэтому шел прямо на наш передовой отряд и ни за что не хотел останавливаться. Пришлось спасаться на крыле старого советского самолета», — рассказал он, не уточнив, сколько времени им пришлось так провести.

Ранее появилось видео нападения моржихи на участников этой же экспедиции в районе мыса Геллера. Животное пробило отсеки лодки своими клыками, мужчинам пришлось отбиваться от нее веслом.

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