69-я параллель
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты
Названы любимые экзотические питомцы россиян
Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей
Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал
Блогер разыграл фанатов поеданием дельфина на камеру и вызвал у них отвращение
Аномальное небо на снимке туриста поразило пользователей сети
Загадочное трехметровое существо поставило пользователей сети в тупик
От Sukhoi Superjet снова решили избавиться
Во Вселенной нашли гигантские квантовые аномалии
Новости партнеров

Члены экспедиции Северного флота спаслись от белого медведя на крыле самолета

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Instagram.com/onidkruglov

Члены совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) встречали в Арктике не только моржиху, но и белого медведя, от которого пришлось спасаться на крыле старого самолета. Об этом в своем Instagram написал участник похода Леонид Круглов.

На кадрах мужчины стоят на высоте с ружьями в руках, к ним снизу приближается худой зверь. По словам Круглова, почти на всех высадках на Земле Франца-Йосифа путешественники встречали хищников, но обычно они уходили, увидев квадрокоптер. «Но этот был сильно голоден, поэтому шел прямо на наш передовой отряд и ни за что не хотел останавливаться. Пришлось спасаться на крыле старого советского самолета», — рассказал он, не уточнив, сколько времени им пришлось так провести.

Ранее появилось видео нападения моржихи на участников этой же экспедиции в районе мыса Геллера. Животное пробило отсеки лодки своими клыками, мужчинам пришлось отбиваться от нее веслом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Впечатлительным моржам в Арктике устроили концерт с баяном
Появилось видео нападения моржа на экспедицию Северного флота
Белые медведи подвинули баржу в море
69-я параллель
69-я параллель14:23Сегодня

«Шея затекла, руки отвалились, а в глазах слезы»

В России начался сезон северного сияния: репортаж из Instagram
16:35 4 сентября

В российской Арктике пропала полярная станция

19:06 4 сентября

Северный морской путь привлек Скандинавию и Азию

16:56 3 октября

Китай приступил к масштабным закупкам пантов из России

69-я параллель00:06 5 сентября

Черная пурга, колдун и духи

Ради чего стоит отправиться на Русский Север
16:3127 августа

Российских земель стало больше

18:28 3 октября

Блогеры со всего мира снова отправятся в Заполярье

18:09 2 октября

Впечатлительным моржам в Арктике устроили концерт с баяном

69-я параллель00:0327 сентября

Русский Клондайк

Первый русский город в Заполярье просуществовал 70 лет. Его чуть не захватили англичане
14:0326 августа

Жители российского Севера смогут пожаловаться чиновникам онлайн

15:08 2 октября

Минприроды захотело ограничить охоту на северного оленя

14:4027 сентября

Белые медведи подвинули баржу в море

Россия
Путин задумал создать новую госкорпорацию
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Россия заявила о ненужности украинской воды в Крыму
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Стали известны подробности организации бойцовского клуба в московской школе
Владимир Путин«Угроза распада висела в воздухе»
Что Путин думает о России 90-х, мировом порядке, успехах в войне и Трампе
Путин обратился к российской молодежи
Все материалы
Мир
Школьник-мусульманин заставил одноклассника-еврея целовать ему ноги
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Захарова взяла под личный контроль дело задержанной в Иране журналистки
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
В США избили мужчину за кепку с лозунгом Трампа на русском языке
Все материалы
Бывший СССР
На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
В партии Зеленского предупредили о приближающемся расколе
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Стало известно о реакции ДНР на «формулу Штайнмайера»
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Минск и Киев обменялись заключенными
Все материалы
Экономика
Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
От Sukhoi Superjet снова решили избавиться
Октябрьские тезисы
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Белоруссия приготовилась дать Украине нефть
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
Российские следователи потеряли два миллиона рублей из сейфа отдела
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Призвавшему убивать детей силовиков блогеру отказались смягчить приговор
Все материалы
Наука и техника
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Во Вселенной нашли гигантские квантовые аномалии
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Доказано неизбежное наступление климатической катастрофы
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
В Китае опровергли превосходство России в гиперзвуковых технологиях
Все материалы
Спорт
Стала известна причина потасовки Александра Емельяненко с будущим соперником
Эрик Вайхенмайер«Ему хочется чувствовать страх»
Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
Боксерша поцеловала соперницу в губы и поплатилась
Режим сушки
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Призер Олимпиады умер в 31 год
«Хочу, чтобы меня запомнили фантастическим игроком»
История лучшего футболиста АПЛ Вирджила ван Дейка
Медведева выиграла первый международный турнир после переезда в Канаду
Все материалы
Культура
Притворившийся дублером Брэда Питта эстонец убил подругу и получил пожизненное
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Арнольд Шварценеггер назвал страну с самыми красивыми женщинами
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Разведенную и расставшуюся с девушкой Майли Сайрус застали за поцелуем с певцом
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер разыграл фанатов поеданием дельфина на камеру и вызвал у них отвращение
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Ведущий НТВ признал усталость россиян от обсуждения Украины на телевидении
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
«У нас не осталось конкурентов»
 
Россиян с новой силой атаковали программы для слежки
Все материалы
Ценности
Российский бар попал в список лучших в мире
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Мать повторила снимки дочери в купальнике и прославилась
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Американская певица снялась для обложки журнала в прозрачном комбинезоне
Все материалы
Путешествия
Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Аномальное небо на снимке туриста поразило пользователей сети
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Россиянка упала со скалы в Альпах и умерла
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета
Все материалы
Из жизни
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Загадочное трехметровое существо поставило пользователей сети в тупик
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Все материалы
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Продажи автомобилей в России падают пятый месяц подряд
Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу
Все материалы
Дом
Названы любимые экзотические питомцы россиян
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Россиянин покурил на балконе и устроил взрыв
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы