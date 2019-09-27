Белые медведи подвинули баржу в море

Два белых медведя подплыли к барже в Карском море в Арктике и заставили моряков изменить курс. Видео опубликовало ИА «Север-Пресс».

На кадрах видно, как два взрослых зверя подплывают к судну и издают устрашающие звуки. После этого баржа начинает медленно двигаться, увеличивая дистанцию с медведями. «Решили отъехать от них подальше, чтобы не дразнить», — сказал автор ролика.

В конце июня сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя, который подошел к ней в вольере во время уборки.

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