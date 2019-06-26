Пойманную в Норильске исхудавшую медведицу перевели на нормальное питание

Ветеринары красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» постепенно нормализовали питание привезенной из Норильска белой медведицы и перевели ее на здоровый рацион, сообщает «7 канал Красноярск».

У краснокнижного животного обнаружились проблемы с пищеварительной системой, и первое время после транспортировки объемы ее завтраков, обедов и ужинов были значительно сокращены. Со временем их понемногу увеличивали и довели до нормальных порций. По словам сотрудников зоопарка, состояние зверя улучшается.

Медведицу доставили из Норильска в Красноярск в пятницу, 21 июня. Ее поймали в окрестностях города, куда они пришла с берега Карского моря в поисках еды.

Ранее горожане публиковали снимки белого медведя в районе Талнах на окраине Норильска. Он был истощен и копался в земле и снегу. Последний раз зверя видели возле города более 40 лет назад.

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